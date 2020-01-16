Общество

Газета.RuГазета.RuПравославные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Движение православных активистов "Сорок сороков" требует лишить российского гражданства ведущего Ивана Урганта после недавнего выпуска его передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Царьград". Соответствующую петицию активисты опубликовали в сети.
Читать в источнике
Комментировать539

Подробнее о событии

Активисты требуют лишить Урганта гражданства и закрыть его шоу

Газета.Ru12:44

Познер усомнился в том, что Урганта лишат гражданства

Телеканал 360°12:21

Познер высказался о требовании активиста лишить Урганта гражданства

URA.Ru09:28

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости09:09

Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о Христе

Lenta.ru08:02

Урганта потребовали лишить гражданства

Взгляд.ру05:55

Ургант «перешёл все красные черты»: Движение «Сорок Сороков» потребовало лишить ведущего гражданства России

Царьград04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн

Ивана Урганта лишают гражданства за оскорбление церкви. Видео

Вести.UZ08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

«Открытые медиа»: Медведев ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой Путина

Дмитрий Медведев сам попросил об отставке с поста премьер-министра из-за несогласия с конституционной реформой, о которой объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Дождь 13:08
Хоккей

ЦСКА обыграл «Сочи» и первым в КХЛ обеспечил себе участие в плей-офф

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ и первыми в лиге обеспечили себе участие в плей-офф текущего сезона.
РИА Новости 13:47
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Московский Комсомолец 03:59
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

РБК вчера в 05:04
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

RT на русском 00:34
Армия и оружие

Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Телеканал 360° 14 января в 14:37
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes 06:46
Политика

Путин внес в Госдуму закон о введении должности зампреда Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности, следует из материалов базы данных ГД.
Росбалт 12:47
Шоу-бизнес

Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу

По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Комсомольская правда 06:15
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Технологии

АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows

Напомним, ранее АНБ выявило схожую уязвимость Windows, наличие которой позволяло хакерам осуществлять кибератаки на компьютеры пользователей в течение пяти лет.
RuNews24.ru вчера в 02:19
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Происшествия

В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки

В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
РБК 14:20
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Инфорос 05:18
Политика

Каким станет новое правительство при премьер-министре Мишустине

Рассказываем, кто такой Михаил Мишустин и какие изменения могут произойти в правительстве с его приходом.
Москва 24 08:01
Общество

В Германии согласован график отключения угольных электростанций

Федеральное правительство представило премьер-министрам земель Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония и Саксония-Анхальт график отключения тепловых электростанций, работающих на буром угле, который те одобрили, говорится в опубликованном сегодня заявлении правительства.
Финмаркет 06:28
Экономика

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Политика

Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку

В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Коммерсантъ 12:23
Кино

Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт

Премьера фильма «Под водой» с Кристен Стюарт прошла в США еще 7 января.
Киноафиша России 14 января в 19:32
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Предполагается, что в группу войдут писатель Захар Прилепин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат ГД Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.
Эхо Москвы вчера в 14:56
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Экономика

Выплаты дольщикам «Окского берега» начнут в феврале

Нижний сейчас 09:24
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической безопасности

Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
РБК 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ургант
Российский актёр
Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное