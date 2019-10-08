В Бийске есть также храм Покрова Пресвятой Богородицы. Есть легенда, что Богородица отдала свой покров нуждающимся и даровала им заступничество. Икона Покрова Богородицы помогает во время нападений врагов и недоброжелателей.

Энергетика Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Футбол Сборная России по футболу вышла на Евро-2020 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Технологии Реклама будущего: как цифровые решения удвоили конверсии привычных форматов Скачок показателей обеспечила синхронизация давно зарекомендовавших себя форматов и последних разработок компании: роликов на радио, медиафасадов и технологии цифровых сообщений, которые "догоняли" пользователя в сети.

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Общество Названы регионы — лидеры по вводу жилья в эксплуатацию в России Московская и Ленинградская области лидируют в рейтинге по количеству введённого в строй жилья в пересчёте на одного человека в России в период с июля 2018 года по июнь 2019 года.

Общество В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.

Единоборства Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Происшествия Выходец с Кавказа убит в Киеве Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.

Здоровье Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».