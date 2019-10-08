Религия

Бийский рабочийБийский рабочийПравославные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В Бийске есть также храм Покрова Пресвятой Богородицы. Есть легенда, что Богородица отдала свой покров нуждающимся и даровала им заступничество. Икона Покрова Богородицы помогает во время нападений врагов и недоброжелателей.
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