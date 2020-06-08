Русская православная церковь в понедельник, 8 июня, отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы — Святого Духа.

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 982

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 360

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,9K

Здоровье Половина коечного фонда в больницах Архангельской области пустует Более половины мест в больницах Архангельской области остаются свободными, сообщил замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев на выездном заседании оперативного штаба в Северодвинске. 15

Экономика В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств. 1

Общество В Петербурге откроют непродовольственные магазины В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины. 187

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 39

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,4K

Армия и оружие Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками Другого варианта у жителей не было. Сауд отметил, что попал в ИГ в 2015 году, вместе с ним были завербованы многие мирные жители.

Политика Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом политик сообщил Daily Express. 5

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 1,1K

Общество За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом "В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 600

Авто Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач. 4

Технологии Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета. 6

Общество В Шанхае начались клинические испытания препарата против COVID-19 Шанхай, Китай, 8 июня 2020, 08:57 — REGNUM Клинические испытания нового препарата JS016, который разработали специалисты из Китая и который содержит нейтрализующие COVID-19 антитела, начались в Шанхае.