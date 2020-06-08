Религия
ИзвестияПравославные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Русская православная церковь в понедельник, 8 июня, отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы — Святого Духа.
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Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Кино
«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
Srnsk 06 июня в 15:23
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:29
Здоровье
Половина коечного фонда в больницах Архангельской области пустует
Более половины мест в больницах Архангельской области остаются свободными, сообщил замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев на выездном заседании оперативного штаба в Северодвинске.
NewInform вчера в 06:56
Экономика
В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций
Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия вчера в 19:00
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Петербурге откроют непродовольственные магазины
В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today 06 июня в 07:11
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 06 июня в 01:58
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Армия и оружие
Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками
Другого варианта у жителей не было. Сауд отметил, что попал в ИГ в 2015 году, вместе с ним были завербованы многие мирные жители.
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Политика
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа
Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 06 июня в 09:59
Общество
За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом
"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:12
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
SpeedMe вчера в 07:56
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
РИА Новости вчера в 08:36
Происшествия
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки
Интерфакс вчера в 14:02
Общество
В Шанхае начались клинические испытания препарата против COVID-19
Шанхай, Китай, 8 июня 2020, 08:57 — REGNUM Клинические испытания нового препарата JS016, который разработали специалисты из Китая и который содержит нейтрализующие COVID-19 антитела, начались в Шанхае.
REGNUM 01:57
Гаджеты
Коронавирус сильно ударил по Oppo, Realme, OnePlus и Vivo
По словам президента Всеиндийской ассоциации мобильных ритейлеров, другие производители столкнулись с аналогичной ситуацией, то есть пандемия коронавируса очень сильно отразилась на индустрии.
iXBT.com 00:57