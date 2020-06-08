Религия

ИзвестияИзвестияПравославные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Русская православная церковь в понедельник, 8 июня, отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы — Святого Духа.
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Сегодня в Казани стартует фестиваль «Духов день в Суконной Слободе»

Казанские ведомости02:00

Что обязательно нужно сделать в День Святого Духа - 8 июня

Московский Комсомолец01:10

Даже певчие в масках. Сегодня православные христиане отмечают праздник Троицы

31 канал Челябинскавчера в 01:49

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известиявчера в 18:53

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новостивчера в 17:57

7 июня Православная Церковь празднует День Святой Троицы

Пульс Ивантеевкивчера в 02:47

Православные отмечают праздник Святого Духа

Комсомольская правдавчера в 19:09
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Происшествия

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль

Российская газета 03:17
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Наука

В Приморье создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

ТАСС Наука 00:14
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Здоровье

Минздрав: вакцинация от гриппа может начаться в августе

Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация.
Будущее России. Национальные проекты 06 июня в 08:45
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 476,6 тыс. (8985 за сутки).
РБК 02:46
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Экономика

Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения

Согласно плану «А-Проперти», на Эльгинском месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля.
Коммерсантъ 04:55
Общество

В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка

О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
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Общество

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
Вести.Ru 04:52
Культура

Первый канал заявил, что не менял финальные титры «Брата-2»

ТАСС 04:11
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Общество

Жителям Свердловской области купаться разрешили в Шарташе

В Свердловской области пригодными для купания оказались только два водоёма. Об этом сообщили в отделении местного Роспотребнадзора.
Вестник 04:20
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Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Здоровье

Владимирская область застряла на плато по коронавирусу

Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
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Шоу-бизнес

Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 04:20
Общество

В России за сутки выявили еще 8855 заражений коронавирусом

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8855 человек.
Профиль 06 июня в 03:46
Общество

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Piter.tv 04:00
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Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире

Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
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Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
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Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно, сообщает "Чемпионат.com".
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Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
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