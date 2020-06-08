Религия
ИзвестияПравославные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Русская православная церковь в понедельник, 8 июня, отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы — Святого Духа.
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Даже певчие в масках. Сегодня православные христиане отмечают праздник Троицы
31 канал Челябинскавчера в 01:49
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Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
Российская газета 03:17
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
Здоровье
Минздрав: вакцинация от гриппа может начаться в августе
Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация.
Будущее России. Национальные проекты 06 июня в 08:45
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 476,6 тыс. (8985 за сутки).
РБК 02:46
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Экономика
Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения
Согласно плану «А-Проперти», на Эльгинском месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля.
Коммерсантъ 04:55
Общество
В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка
О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
Общество
Туристическая отрасль России заработает с 1 июля
Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
Вести.Ru 04:52
Общество
Жителям Свердловской области купаться разрешили в Шарташе
В Свердловской области пригодными для купания оказались только два водоёма. Об этом сообщили в отделении местного Роспотребнадзора.
Вестник 04:20
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Здоровье
Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
Шоу-бизнес
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 04:20
Общество
В России за сутки выявили еще 8855 заражений коронавирусом
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8855 человек.
Профиль 06 июня в 03:46
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире
Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело 06 июня в 21:53
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Игры
В AMD анонсировали закат эры видеокарт с 4 ГБ памяти
Представители компании AMD анонсировали закат эры видеокарт, предлагающих 4 ГБ памяти.
Актуальные Новости 04:23
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Футбол
Матчи РПЛ планируют показывать бесплатно после возобновления турнира
Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06 июня в 07:42
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Армия и оружие
На Балтике начались военные учения НАТО
Военное дело вчера в 07:56