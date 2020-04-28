Религия
REGNUMПравославные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
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На Пасху в церковь ходили. Как на Радоницу запретить? Лукашенко осадил паникёров
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