Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде Волгоград, 27 апреля 2020, 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля. 17

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1,1K

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Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 3

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Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 1,7K

Спорт Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.

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Происшествия В воронежской больнице у 26 медиков нашли коронавирус «Больница работает в штатном режиме, пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа, пациенты с бессимптомным протеканием болезни — на амбулаторное лечение»,— пояснили там. 74

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