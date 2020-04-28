В храмах будет совершаться богослужение и молитва об усопших. Можно подавать записки через сайты храмов, чтобы усопших помянули, вынули частичку. Еще люди молятся и зажигают свечи дома.

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.

Общество Министр предупредил Путина об аномально жарком лете Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 1,1K

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 951

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1K

Общество В Москве начали готовиться к смягчению ограничений из-за коронавируса Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.

Общество Хуснуллин рассказал о важности ипотечной ставки в 6,5 процента Вице- премьер Марат Хуснуллин рассказал сегодня на брифинге о мерах, принятых правительством России для поддержки строительной отрасли.

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 106

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,2K

Авто Новая Hyundai Elantra получит версию N Line Компания Hyundai представила тизер новой модификации седана Elantra последнего поколения — спортивной версии N Line.

Культура Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса. 180

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Политика Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru. 26

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 383

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 289