Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.

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Армия и оружие Военный врач объяснил, почему в армии проще бороться с коронавирусом Армия отличается от гражданских учреждений в лучшую сторону, несмотря на скученность, здесь больше возможностей, чтобы рано выявить заболевших, обеспечить их лечение и полную изоляцию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы в запасе Алексей Водовозов.

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