Религия

REGNUMREGNUMПравославные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Протоиерей рассказал о традициях на Радоницу

Известия04:27

28 апреля магаданцы отметят Родительский день. Что значит этот праздник, и чего делать нельзя?

Весьмавчера в 21:37

На Пасху в церковь ходили. Как на Радоницу запретить? Лукашенко осадил паникёров

Царьградвчера в 01:51

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

РИА Новостивчера в 18:13

Что категорически нельзя делать в день Радоницы

Московский Комсомолецвчера в 11:21

Что нужно обязательно сделать на Радоницу, а что делать нельзя

Российская газетавчера в 17:20

Радоница 2020. Как отмечать и что нельзя делать в родительский день

ГТРК Южный Уралвчера в 01:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин обратится к россиянам с большим выступлением

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
1,2K
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска

Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета вчера в 07:11
96
Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
225
Армия и оружие

Военный врач объяснил, почему в армии проще бороться с коронавирусом

Армия отличается от гражданских учреждений в лучшую сторону, несмотря на скученность, здесь больше возможностей, чтобы рано выявить заболевших, обеспечить их лечение и полную изоляцию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы в запасе Алексей Водовозов.
РИА Новости 05:39
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
650
Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

РИА Новости 26 апреля в 14:34
44
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
456
Наука

Предложена новая гипотеза о Тунгусском метеорите

Полит.ру 03:40
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Ранее Наталья рассказывала о массовых увольнениях в больнице анонимно, однако после опровержения главврача Дениса Проценко, записала видеообращение.
Anews 05:01
128
Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
15
Здоровье

До 467 увеличилось число случаев коронавируса в Хабаровском крае

За сутки в Хабаровском крае коронавирус выявили еще у 28 человек — в Хабаровске и Ванинском районе.
EastRussia 04:25
75
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
193
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 26 апреля в 10:47
617
Кино

Составили список самых прибыльных фильмов 2019 года

Кинолента по знаменитым комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал" была признана экспертами самым кассовым фильмом прошлого года по версии издания популярного Deadline.
Evo-rus.com вчера в 01:27
19
Космос

Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация

Популярная механика вчера в 07:18
2
Экономика

Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд

В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям.
РБК 06:11
Здоровье

84 новых случая коронавируса выявили на Кубани за сутки

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекциям.
Московский Комсомолец Краснодар 25 апреля в 07:40
913
Политика

Россия вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами

По объему военных расходов в 2019 году Россия расположилась на 4 месте: 65,1 миллиарда долларов (4,5% рост), 3,9% ВВП.
МонаВиста вчера в 08:08
474
Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
4
Общество

В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Глас Народа 03:51
Политика

Трамп допустил требование от Китая компенсации за пандемию

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут последовать примеру Германии и потребовать от Китая компенсацию за ситуацию с распространением коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:17
102
Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
163
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Технологии

Следы коронавируса нашли в городской канализации

Испанские эпидемиологи выяснили, что следы РНК коронавируса нового типа появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.
ТАСС Наука 06:03
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
50
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
521
Здоровье

Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита

Во Франции местные медики предложили лечить коронавирус средствами от артрита.
Дни24 04:19
25
Экономика

В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29
1,9K
Политика

В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
Газета.Ru 05:30
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Радоница
День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян - в воскресенье, понедельник или вторник, в зависимости от региона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное