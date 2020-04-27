Религия
REGNUMПравославные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
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На Пасху в церковь ходили. Как на Радоницу запретить? Лукашенко осадил паникёров
Царьградвчера в 01:51
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Путин обратится к россиянам с большим выступлением
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
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В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета вчера в 07:11
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Армия и оружие
Военный врач объяснил, почему в армии проще бороться с коронавирусом
Армия отличается от гражданских учреждений в лучшую сторону, несмотря на скученность, здесь больше возможностей, чтобы рано выявить заболевших, обеспечить их лечение и полную изоляцию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы в запасе Алексей Водовозов.
РИА Новости 05:39
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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РИА Новости 26 апреля в 14:34
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Наука
Предложена новая гипотеза о Тунгусском метеорите
Полит.ру 03:40
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Ранее Наталья рассказывала о массовых увольнениях в больнице анонимно, однако после опровержения главврача Дениса Проценко, записала видеообращение.
Anews 05:01
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Здоровье
До 467 увеличилось число случаев коронавируса в Хабаровском крае
За сутки в Хабаровском крае коронавирус выявили еще у 28 человек — в Хабаровске и Ванинском районе.
EastRussia 04:25
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Кино
Составили список самых прибыльных фильмов 2019 года
Кинолента по знаменитым комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал" была признана экспертами самым кассовым фильмом прошлого года по версии издания популярного Deadline.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика вчера в 07:18
Экономика
Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд
В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям.
РБК 06:11
Здоровье
84 новых случая коронавируса выявили на Кубани за сутки
В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекциям.
Московский Комсомолец Краснодар 25 апреля в 07:40
Политика
Россия вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами
По объему военных расходов в 2019 году Россия расположилась на 4 месте: 65,1 миллиарда долларов (4,5% рост), 3,9% ВВП.
МонаВиста вчера в 08:08
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Общество
В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Глас Народа 03:51
Политика
Трамп допустил требование от Китая компенсации за пандемию
Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут последовать примеру Германии и потребовать от Китая компенсацию за ситуацию с распространением коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:17
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Технологии
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Испанские эпидемиологи выяснили, что следы РНК коронавируса нового типа появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.
ТАСС Наука 06:03
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Здоровье
Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита
Во Франции местные медики предложили лечить коронавирус средствами от артрита.
Дни24 04:19
Экономика
В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
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Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
Газета.Ru 05:30