Религия

РИА НовостиРИА НовостиПравославные христиане отмечают Сретенье Господне

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне.
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Священник рассказал о запретах на 14 и 15 февраля, в Сретение

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Коммерсантъ17:42

Сретение Господне: главное, что надо знать о празднике

Российская газета17:01

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости18:51

Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

ТАСС04:05

Народный календарь. Что запрещено в Сретение, 15 февраля

Вечерняя Москва04:10

Православная молодёжь Зауралья готовится к Сретению

Новый мирвчера в 01:59
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru 15:13
Футбол

«Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе

Напомним, что в январе Пасторе был близок к переходу в китайский клуб, однако трансфер сорвался из-за коронавируса.
Soccer.ru 15:10
Теннис

Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс 12:32
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета вчера в 21:53
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес

У Лолиты во время концерта случился приступ

У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
РЕН ТВ 12:39
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Политика

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.
Газета.Ru 13:14
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru вчера в 05:54
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Армия и оружие

Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 18:54
Происшествия

В Перми уволили медбрата, который писал об убийствах

ВЕТТА 07:36
Технологии

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга.
Радио Sputnik 18:00
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Lenta.ru 04:44
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
Политика

День голосования по конституции станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
ФАН вчера в 08:03
Авто

Купе BMW M2 получило спецверсию от мастера граффити

Компания BMW совместно с граффити-художником Леонардом Хилтоном МакГурром, более известным, как Futura 2000, создали три уникальных арт-кара на базе "заряженного" купе M2 Competition.
За рулем Кубань 08:25
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 08:50
Общество

В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области требует конфисковать 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей у замначальника управления ГИБДД региона, сообщается на сайте регионального ведомства.
Общественное телевидение России 15:41
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия 12 февраля в 14:43
Политика

Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса

Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.
ФАН 09:01
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия 09:50
Экономика

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
REGNUM 12 февраля в 22:25
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт 10:05
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Здоровье

Врачи назвали храп предвестником опасной болезни

Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Независимый публицист 11 февраля в 19:58
Технологии

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
Вести.Ru 08:16
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