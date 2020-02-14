Религия

РИА НовостиРИА НовостиПравославные христиане отмечают Сретенье Господне

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости18:51

Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

ТАСС04:05

Сретение Господне: главное, что надо знать о празднике

Российская газета17:01

Священник рассказал о запретах на 14 и 15 февраля, в Сретение

Московский Комсомолец10:15

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъ17:42

Народный календарь. Что запрещено в Сретение, 15 февраля

Вечерняя Москва04:10

Православная молодёжь Зауралья готовится к Сретению

Новый мирвчера в 01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией

Известия 20:36
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 08:50
Энергетика

Газпром намерен через суд взыскать с «Молдовагаза» более $246 млн

Газпром обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере более $246 млн.
REGNUM 06:17
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 22:32
Общество

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ 12:42
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Происшествия

В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены

Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Российская газета 02:17
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM 19:25
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.
Российская газета 20:20
Космос

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 19:09
Здоровье

Врачи назвали храп предвестником опасной болезни

Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Независимый публицист 11 февраля в 19:58
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета вчера в 23:52
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me 10:39
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК 13:01
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына

Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Super.ru вчера в 10:30
Кино

В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»

Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
News.ru 03:40
Политика

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Газета.Ru 21:01
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Гаджеты

Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
ToDay News Ufa 12 февраля в 13:04
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
StarHit.ru 12:30
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Вечерняя Москва 19:59
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Здоровье

Хочу снять очки!

Наверняка многие, кто мечтает навсегда избавиться от очков, думают, что достаточно 20 секунд полежать под лазером и орлиное зрение обеспечено.
Газета Оренбуржье вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сретение Господне
Христианский праздник, отмечаемый в Исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное