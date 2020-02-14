Религия
РИА НовостиПравославные христиане отмечают Сретенье Господне
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Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Энергетика
Газпром намерен через суд взыскать с «Молдовагаза» более $246 млн
Газпром обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере более $246 млн.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Общество
На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек
Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.
Космос
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
Здоровье
Врачи назвали храп предвестником опасной болезни
Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Кино
В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»
Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
Политика
США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%
Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Гаджеты
Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
Шоу-бизнес
Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»
Ахмедова не скрывает, что посещает психологов и иногда становится пациенткой кризисных центров.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Здоровье
Хочу снять очки!
Наверняка многие, кто мечтает навсегда избавиться от очков, думают, что достаточно 20 секунд полежать под лазером и орлиное зрение обеспечено.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.