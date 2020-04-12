Религия
ТАССПравославные христиане отмечают Вербное воскресенье
Православные христиане отмечают в воскресенье Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье - один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа и наиболее важных для православия.
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Вербное воскресенье 2020: история, как отмечать праздник в условиях коронавируса
Экономика сегодня09 апреля в 17:01
Коронавирус внес изменения в празднование католической Пасхи и Вербного воскресенья
Вести.Ruвчера в 18:35
Вербное воскресенье: чего категорически нельзя 12 апреля, а что нужно делать
Московский Комсомолец03:03
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Комментарии
Общество
В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:05
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Авто
Российскому авторынку поставили страшный диагноз
Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах
Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
Общество
Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение
Спецпропуск на передвижение в Подмосковье можно получить по СМС и по телефону горячей линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 03:43
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Футбол
«Городея» обыграла минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости вчера в 11:50
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
Футбол
Бывшая девушка Унаи Эмери: «Он называл меня колдуньей после увольнения из «Арсенала»
Саша Райт в интервью The Sun рассказала о романе с бывшим главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, с которым рассталась в сентябре 2019 года.
Спорт-Экспресс 03:02
Футбол
Хамес заинтересован в переходе в «Эвертон» из-за Анчелотти
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес по окончании сезона может перейти в «Эвертон».
Sports.ru 02:45
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Космос
Алексей Островский поздравляет смолян с Днём космонавтики
Уважаемые смоляне!От всей души поздравляю вас с замечательным праздником силы духа, гражданственности и патриотизма – Днём космонавтики!Первый полёт на околоземную орбиту, который совершил уроженец нашей смоленской земли Юрий Алексеевич Гагарин, навсегда вошёл в историю, открыв эру освоения космического пространства.
Смоленская газета 02:05