Религия

ТАССТАССПравославные христиане отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье - один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа и наиболее важных для православия.
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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

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«Пост был добровольным». Чего мы не знаем о Страстной неделе перед Пасхой

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Вербное воскресенье 2020: история, как отмечать праздник в условиях коронавируса

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Коронавирус внес изменения в празднование католической Пасхи и Вербного воскресенья

Вести.Ruвчера в 18:35

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ТВ Центр10 апреля в 05:06

Вербное воскресенье: чего категорически нельзя 12 апреля, а что нужно делать

Московский Комсомолец03:03
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Общество

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Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

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В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
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В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС

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АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

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Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

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В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Российскому авторынку поставили страшный диагноз

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Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение

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РИА Новости 03:43
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

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Политика

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Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
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Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
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Саша Райт в интервью The Sun рассказала о романе с бывшим главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, с которым рассталась в сентябре 2019 года.
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Хамес заинтересован в переходе в «Эвертон» из-за Анчелотти

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес по окончании сезона может перейти в «Эвертон».
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Алексей Островский поздравляет смолян с Днём космонавтики

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Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
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