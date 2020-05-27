Религия
ТАССПравославные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. Это один из двунадесятых, важнейших для церкви праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земного пути Иисуса Христа.
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Какие обряды нужно успеть сделать на Вознесение Господне 28 мая 2020 года
Курьер. Среда. Бердсквчера в 22:38
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Политика
Трамп обвинил Twitter в «полном удушении свободы слова»
Американский президент Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в президентские выборы страны и подавлении свободы слова.
Комсомольская правда 26 мая в 21:02
Общество
Власти Красноярского края запретили обслуживать покупателей без масок
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, обязывающий магазины не обслуживать покупателей без масок.
Парламентская газета вчера в 09:11
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Футбол
Жоау Мариу покинет «Локо» 30 июня
Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу покинет московский клуб после 30 июня, когда закончится срок действия его арендного соглашения.
Спорт-Экспресс вчера в 19:11
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Энергетика
Россия обошла главного конкурента по экспорту нефти в Китай
Москва, 26 мая 2020, 19:57 — REGNUM Крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года стала Россия, сообщает 26 мая Главное таможенное управление КНР.
REGNUM 26 мая в 12:57
Политика
Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая.
Rambler News Service вчера в 14:48
Общество
С зарплат россиян хотят взимать взнос на страхование от безработицы
Если инициативу ведомства воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 02:03
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза.
Российская газета вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 04:32
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Культура
Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым.
Рамблер 25 мая в 06:16
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 26 мая в 02:44
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Политика
Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия вчера в 16:38
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика
Символику дивизии СС «Галичина» на Украине признали нацистской
Русская Планета вчера в 07:38
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Экономика
Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru вчера в 08:19
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Культура
Актер Алексей Панин назвал Россию болотом и решил уехать из страны
Росбалт вчера в 16:21