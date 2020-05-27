Религия

ТАССТАССПравославные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. Это один из двунадесятых, важнейших для церкви праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земного пути Иисуса Христа.
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Вознесение Господне: что обязательно нужно сделать 28 мая

Московский Комсомолецвчера в 22:23

Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать

РИА Новости26 мая в 19:55

Что такое Вознесение Господне. Суть, история и традиции этого праздника

Vesiskitim.ruвчера в 21:24

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАССвчера в 17:09

Приметы на замужество и урожай в праздник Вознесение Господне

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Все вещество неба и земли

Российская газетавчера в 02:58

Открытое Небо

Коммерсантъвчера в 18:44
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Общество

Boeing возобновила производство 737 MAX

BFM.ru 01:15
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Экономика

В России увеличился ежедневный прирост случаев заражения COVID-19

Согласно статистике Минздрава, за последние 30 дней число ежедневных заразившихся COVID-19 выросло почти в два раза.
Профиль вчера в 08:18
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Политика

Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия вчера в 17:05
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Общество

Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае

Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным.
АМИТЕЛ 01:24
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Кино

Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи

Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
9
Общество

В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень

Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
Газета.Ru 01:45
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Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество

В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе

В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
643
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая

В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8 338.
РБК 01:51
23
Общество

Соблюдать права соседей могут обязать собственников квартир

Законопроект предписывает россиянам соблюдение тишины в ночное время.
Цензуры.Нет вчера в 09:32
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
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Политика

Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если Палата представителей США его примет.
Интерфакс вчера в 19:23
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Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском вчера в 03:10
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Хоккей

СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками

Невские Новости 01:36
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
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Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
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Футбол

Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:09
Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета вчера в 11:40
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Здоровье

Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса

Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Известия вчера в 23:49
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