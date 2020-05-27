Религия
ТАССПравославные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. Это один из двунадесятых, важнейших для церкви праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земного пути Иисуса Христа.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество
Boeing возобновила производство 737 MAX
BFM.ru 01:15
Экономика
В России увеличился ежедневный прирост случаев заражения COVID-19
Согласно статистике Минздрава, за последние 30 дней число ежедневных заразившихся COVID-19 выросло почти в два раза.
Профиль вчера в 08:18
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 09:28
Политика
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия вчера в 17:05
Общество
Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае
Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным.
АМИТЕЛ 01:24
Кино
Поклонник изобразил Киану Ривза в образе Росомахи
Marvel в целом может подумать о кандидатуре Neo на роль Росомахи, поскольку Киану Ривз – очень многогранный актер и может справиться со всеми ролями.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Общество
В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень
Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
Газета.Ru 01:45
Экономика
«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России
Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе
В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8 338.
РБК 01:51
Общество
Соблюдать права соседей могут обязать собственников квартир
Законопроект предписывает россиянам соблюдение тишины в ночное время.
Цензуры.Нет вчера в 09:32
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Политика
Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если Палата представителей США его примет.
Интерфакс вчера в 19:23
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском вчера в 03:10
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Хоккей
СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками
Невские Новости 01:36
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:09
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета вчера в 11:40
Здоровье
Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса
Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Известия вчера в 23:49