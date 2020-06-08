Религия

РИА НовостиРИА НовостиПравославные христиане отмечают день Святого Духа

Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, который, согласно древней христианской традиции, установлен сразу после дня Святой Троицы.
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Сегодня в Казани стартует фестиваль «Духов день в Суконной Слободе»

Казанские ведомости02:00

Православные верующие отмечают праздник Святого Духа

News.ru01:58

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новостивчера в 17:57

Православные отмечают праздник Святого Духа

Комсомольская правдавчера в 19:09

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известиявчера в 18:53

Что обязательно нужно сделать в День Святого Духа - 8 июня

Московский Комсомолец01:10

Троица и Духов день 2020: что за праздник, традиции, как отмечается

vtomske.ruвчера в 06:00
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

В Крыму выявили 11 носителей коронавируса, ещё один пациент умер

Симферополь, 6 июня 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан, один пациент скончался.
REGNUM 06 июня в 04:02
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Экономика

Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО

Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Минкомсвязь РФ.
РИА Новости 02:59
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Авто

В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая

Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили 06 июня в 01:19
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Общество

Власти Нью-Йорка отменили комендантский час

News.ru вчера в 08:19
Кино

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня

Discovery Channel, 9 июня в 22:00
Российская газета 03:00
Футбол

Вагнер Лав 8 июня объявит о возвращении в ЦСКА

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:17
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Происшествия

В Туле умер владелец ресторана «Аида» Магсуд Мамедов

В Туле умер владелец ресторана «Аида» Магсуд Мамедов Бизнесмен переболел коронавирусом.
MySLO.ru 03:03
Происшествия

В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации

Ранее пациенты с подозрением на коронавирус устроили "поножовщину" в больнице Петербурга.
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Наука

В Китае найден древнейший ископаемый паразит на Земле

Китайские ученые нашли самою древнюю пару хозяин-паразит, которые появились на Земле около 512 миллионов лет назад в период резкого роста числа обитателей планеты, называемым еще «кембрийским взрывом».
Faktom 06 июня в 01:20
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Общество

Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с «ответами» на ЕГЭ

Роскачество предупредило выпускников школ о мошеннических сайтах с "ответами" к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
РЕН ТВ 02:41
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Здоровье

В двух районах на Сахалине объявили режим ЧС из-за коронавируса

В двух районах Сахалинской области из-за ситуации с коронавирусом был введен режим ЧС, который продлится до окончания эпидемиологического расследования.
Газета.Ru 01:43
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Общество

Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны

Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ.
Lenta.ru 02:27
Армия и оружие

Фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания

Российский фрегат со стелс-технологией проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно завершил морскую часть государственных испытаний.
Комсомольская правда 06 июня в 19:01
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Кино

«Это психически нездоровый маньяк, а не „голос поколения“»: резкий отзыв о фильме «Брат-2»

20-летний юбилей фильма «Брат-2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны.
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский раскрыл главный секрет счастливой семейной жизни

Известный режиссер раскрыл главный секрет, который, по его словам, помогает сохранять теплые отношения с супругой не только во время пандемии, но и в других жизненных ситуаций.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 460 тыс. (8984 за сутки).
РБК 02:46
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Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Общество

За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области

В Воронежской области за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 228 жителей.
Обозреватель Врн 02:12
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной. Эту тему СМИ обсуждают уже несколько месяцев.
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