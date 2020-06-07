Религия

Газета.RuГазета.RuПравославные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости". Данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Он посвящен схождению Святого Духа на учеников Христа.
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Владимир Легойда
Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48

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Православные христиане празднуют Троицу

Вести.Ruвчера в 18:55

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Газета.Ruвчера в 22:53

Православные христиане празднуют день Святой Троицы

РИА Новостивчера в 17:21

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАССвчера в 17:00

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

МИР 24вчера в 17:29
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