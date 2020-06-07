Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы. Несмотря на то, что московские храмы накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений.

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 9

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 109

Общество Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. 772

Общество В Нью-Йорке отменен комендантский час Комендантский час был введен в десятках американских городов.

Здоровье Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство. 14

Шоу-бизнес Счастливая Каменских показала фанатам глубину своего декольте Подписчики звезды даже не заметили подписи к снимку, засмотревшись на откровенное декольте.

Шоу-бизнес Милош Бикович укрылся от пандемии коронавируса в монастыре Актер Милош Бикович решил провести период самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции у себя на Родине в Сербии.

Шоу-бизнес Пригожин вызвался сопроводить Шнурова в психбольницу Комментируя заявление Шнурова о необходимости медицинской помощи для Валерии, Пригожин предложил музыканту обратиться в психиатрическую больницу. 4

Технологии IT-эксперт посоветовал установить антивирус на смартфоны с ОС Android Антивирусное программное обеспечение для смартфонов поможет защитить устройство под управлением уязвимой операционной системой (ОС) Android от хакерских атак, заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский 7 июня, сообщает агентство «Прайм». 28

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. 351

Единоборства Макгрегор назвал причину завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Политика Нетаньяху призвал ввести «парализующие» санкции против Ирана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к "парализующим" санкциям в отношении Ирана и отметил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана. 2