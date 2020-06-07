Религия
ТАССПравославные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы. Несмотря на то, что московские храмы накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений.
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Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48
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День Святой Троицы в 2020 году: «Идите в храм, только если хотите причаститься»
Московский Комсомолец05:37
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
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Пользователи пожаловались на назойливые уведомления в Windows 10
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Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
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В Краснодаре проводят проверку по факту инцидента у баров на Красной
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