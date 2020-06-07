Религия
ТАССПравославные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы. Несмотря на то, что московские храмы накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений.
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Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Общество
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 20:38
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.
Metaratings 08:54
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Наука
Российские палеонтологи создали цифровую модель мозга динозавра
Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета создали первую подробную 3D-модель мозга динозавра, принадлежащего к инфраотряду анкилозавров.
News.ru 09:10
Политика
Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ
Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru вчера в 16:08
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
Взгляд.ру 04 июня в 14:10
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru 16:59
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Коронавирус обнажил первобытные страхи людей — риск заразиться посеял панику среди арендодателей.
Lenta.ru 17:04
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Общество
Илон Маск вступился за торговцев марихуаной
Комментариями по поводу чрезмерности наказания за торговлю марихуаной в США поделился основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск 6 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:44
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:05
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Наука
Создан датчик давления, способный взвесить пушинку
Anonsens вчера в 07:54
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Лондонский "Челси" хочет устроить распродажу нынешним летом.
Soccer.ru 14:44
Футбол
ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер
«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру 15:45
Финансы
Рубль снизился к доллару в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,81-69,2 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,83 руб. — это на 16,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 04 июня в 03:24
Общество
В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
Превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 20:16
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
РИА Новости 20:03