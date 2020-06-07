Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы. Несмотря на то, что московские храмы накануне открыли двери для прихожан, меры, введенные Роспотребнадзором, останутся в силе во время праздничных богослужений.

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Фигурное катание Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.

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