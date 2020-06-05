Религия
REGNUMПравославные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
Vesiskitim.ruвчера в 06:46
Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:32
Родительская суббота в канун Троицы-2020: что можно и нельзя делать
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу можно, накормив бездомных в «Ангаре спасения»
Милосердие.ru03 июня в 05:46
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Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс вчера в 15:33
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
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Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
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Москва, 6 июня 2020, 07:35 — REGNUM Жители России в период эпидемии стали меньше покупать алкоголь, говорится в результатах исследования компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд покупок, совершённых с марта по май 2020 года.
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Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
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Общество
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Большинство ограничений, введенных в столице из-за коронавируса COVID-19, снимут к 1 июля, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.
Спорт-Экспресс вчера в 18:19
Общество
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РИА Новости 04 июня в 06:46
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
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Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Газета.Ru вчера в 11:48
Общество
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В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:28
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Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Религия
Православные сегодня отмечают Троицу
Саратов 24 01:03
Общество
В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Жители Приморья с субботы, 6 июня, могут гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами, если будут соблюдать меры безопасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:58
Политика
Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
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Коммерсантъ вчера в 17:54
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По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
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Вокруг ТВ вчера в 10:21
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Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной.
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Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Около 50% жителей Украины считают, что страна находится на грани развала.
ФАН вчера в 12:09
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
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Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
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