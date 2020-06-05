Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.

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Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 98

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,5K

Общество Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17% Москва, 6 июня 2020, 07:35 — REGNUM Жители России в период эпидемии стали меньше покупать алкоголь, говорится в результатах исследования компании «Такском», которая проанализировала 18 млрд покупок, совершённых с марта по май 2020 года. 1

Футбол Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 268

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Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 136

Общество В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами Жители Приморья с субботы, 6 июня, могут гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами, если будут соблюдать меры безопасности, сообщает правительство региона. 4

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Происшествия Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде. 10

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