Религия

ИзвестияИзвестияПравославные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери. В его основу положено предания о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где находилась риза Божией Матери.
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Православные христиане празднуют Покров

Известия00:54

Чего нельзя делать 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Московский Комсомолецвчера в 22:25

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

Вести-Томск11 октября в 02:47

Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре

РИА Новостивчера в 17:00

Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Фомавчера в 17:00

Именной православный праздник отметят в храме Покрова Пресвятой Богородицы

Орехово-Борисово Южное11 октября в 08:46

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ruвчера в 18:32
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

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Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

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Известия вчера в 15:14
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США эвакуируют военных из Сирии

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ФАН 12 октября в 19:45
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РИА Новости вчера в 20:34
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Газета.Ru 12 октября в 23:45
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Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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