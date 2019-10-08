Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери. В его основу положено предания о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где находилась риза Божией Матери.

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Происшествия Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу» Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.

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Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.

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