Религия
ИзвестияПравославные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери. В его основу положено предания о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где находилась риза Божией Матери.
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Чего нельзя делать 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Московский Комсомолецвчера в 22:25
Именной православный праздник отметят в храме Покрова Пресвятой Богородицы
Орехово-Борисово Южное11 октября в 08:46
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