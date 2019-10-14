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Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Хоккей Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в хоккее Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой первый матч в хоккее, сообщает ТАСС.