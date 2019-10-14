Религия
ИзвестияПравославные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери. В его основу положено предания о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где находилась риза Божией Матери.
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В Южной Корее открылся 21-й международный аэрокосмический симпозиум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
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