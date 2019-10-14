Религия

ИзвестияИзвестияПравославные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери. В его основу положено предания о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где находилась риза Божией Матери.
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Покров Пресвятой Богородицы 2019: традиции, приметы и запреты

Московский Комсомолец04:18

Православные христиане празднуют Покров

Национальная служба новостей01:45

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ruвчера в 18:32

Православные христиане празднуют Покров

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Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре

РИА Новостивчера в 17:00

Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Фомавчера в 17:00

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

Вести-Томск11 октября в 02:47
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Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

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В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»

В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
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Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
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Националисты в Киеве начали марш в честь УПА и против Зеленского

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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

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