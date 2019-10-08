Религия
ИзвестияПравославные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери. В его основу положено предания о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где находилась риза Божией Матери.
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Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Армия и оружие
Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Армия и оружие
Франция вслед за США выведет своих военных из Сирии
Франция, как и США, решила вывести свои вооруженные подразделения с территории Сирии.
Слово и Дело 04:35
Авто
В России предупредили об изменении транспортного налога
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11 октября в 11:12
Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Домашние заготовки на зиму делают 85% россиян
Россияне признались, что делают домашние заготовки, потому что это вкусно (38%) и экономно (35%).
Кубанские новости 03:29
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Происшествия
ДТП на Московской. Обвиняемый заплатил семье погибшей 750 тысяч рублей
В Волжском районном суде Саратова продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденному по факту резонансного ДТП на улице Московской, в результате которого погибла женщина.
Взгляд-инфо 03:59
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года).
Газета.Ru 04:04
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Авто
Россияне стали больше покупать маломощных машин
Как сообщает аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года на территории России было реализовано 62,2 тыс. новых легковушек с силовыми установками объемом до 1,4 литра.
SpeedMe вчера в 15:54
Общество
Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Происшествия
Защита Бориса Дубровского отрицает возбуждение уголовного дела
Напомним, что 11 сентября появилась информация, что в отношении экс-главы региона Бориса Дубровского возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Челябинск Сегодня вчера в 09:02
Футбол
Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры
Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
BettingBusiness.ru 01:58
Футбол
УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции
УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.
Чемпионат вчера в 05:16
Политика
Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём
Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал, как познакомился с третьей женой
Напомним, Шнуров почти никогда не был один. С первой женой – Марией Исмагиловой он познакомился еще в институте.
Телепрограмма вчера в 20:16
Происшествия
В США разбился самолет ВВС Канады
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился недалеко от города Брукс штата Джорджия в юго-восточной части США.
Мойка78 вчера в 20:50
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43