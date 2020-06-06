Религия
RuNews24.ruПравославные христиане празднуют день Святой Троицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. В храмах по всей России также пройдут богослужения, однако в разных форматах - в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48
с чего всё началось
Православные христиане в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница).РИА Новостивчера в 17:21
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Патриарх Кирилл совершит на Троицу божественную литургию в скиту под Москвой
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