Православные христиане в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница).

с чего всё началось

Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. В храмах по всей России также пройдут богослужения, однако в разных форматах - в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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