Религия

RuNews24.ruRuNews24.ruПравославные христиане празднуют день Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. В храмах по всей России также пройдут богослужения, однако в разных форматах - в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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Владимир Легойда
Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48
с чего всё началось

Православные христиане празднуют день Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница).
РИА Новостивчера в 17:21

Подробнее о событии

Православные христиане отмечают Троицу

РЕН ТВвчера в 23:21

Православные христиане празднуют Троицу

Вести.Ruвчера в 18:55

Патриарх Кирилл на Троицу не совершит литургию в храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 06:33

Православные христиане празднуют день Святой Троицы

РИА Новостивчера в 17:21

На Троицу патриарх Кирилл совершит литургию в подмосковном скиту

Аргументы и Фактывчера в 08:08

Православные верующие встречают Троицу

News.ruвчера в 18:07

Патриарх Кирилл совершит на Троицу божественную литургию в скиту под Москвой

Вечерняя Москвавчера в 06:16
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Близится Святая Троица: как провести 7 июня, и что категорически запрещено

В воскресенье, 7 июня, верующие отметят один из главных православных праздников – Троицу.
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