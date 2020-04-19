Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний.

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.

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