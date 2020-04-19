Религия
Российская газетаПутин поздравил православных с Пасхой
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.
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Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний.
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Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
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Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
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У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
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В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera вчера в 16:15
Общество
Западная промышленность начинает бегство из Китая
Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
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Историк опроверг миф о насилии Красной армии над жителями Германии
"Жесткое вскрытие" фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп СМЕРШа в ходе Берлинской наступательной операции, добавил он.
РИА Новости 03:07
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Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио вчера в 06:37
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Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
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Общество
В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу
Правительство Татарстана разрешило с 20 апреля возобновить работу парикмахерским в условиях режима самоизоляции при соблюдении ими ряда правил, соответствующее постановление подписал в субботу премьер-министр республики Алексей Песошин.
РИА Новости вчера в 13:24
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Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин
Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Общество
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
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Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с юбилеем завода
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летним юбилеем завода, а также отметил новаторские решения коллектива, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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123 россиянина возвращаются из Токио домой
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Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Происшествия
В Кузбассе зафиксировали еще шесть случаев COVID-19
Заражение коронавирусной инфекцией выявлено еще у шести жителей Кузбасса, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости 00:32
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Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля
Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
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