Религия

Российская газетаРоссийская газетаПутин поздравил православных с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.
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Владимир Путин
Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний.
— Владимир ПутинМойка78 вчера в 17:38

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Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Глас Народа03:17

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Газета.Ruвчера в 17:42

Путин поздравил православных с Пасхой

Российская газетавчера в 17:45

Путин поздравил христиан с праздником Пасхи

RT на русскомвчера в 17:35

Путин поздравил православных россиян с Пасхой

РБКвчера в 17:35

Володин поздравил верующих с Пасхой и пожелал «крепости духовных сил»

РИА Новостивчера в 18:14

Володин поздравил верующих с Пасхой

ТАССвчера в 18:42
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