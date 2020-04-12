Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПравославные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Вербное воскресенье: пандемия COVID-19 внесла коррективы в православные традиции

НТВ01:02

Вербное воскресенье: как правильно провести праздник в этом году

Российская газетавчера в 17:20

Вербное воскресенье: что строго запрещено делать 12 апреля

Московский Комсомолецвчера в 21:52

Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье: приметы и обычаи

SM Newsвчера в 20:42

«Пост был добровольным». Чего мы не знаем о Страстной неделе перед Пасхой

РИА Новости01:00

Время собирать яйца. Чем отличается Пасха в Европе?

Аргументы и Фактывчера в 17:11

Что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье

ТВ Центр10 апреля в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Футбол

Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского

Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
225
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 17:37
300
Общество

Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 00:41
1
Космос

Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики

Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM вчера в 19:55
20
Политика

Байден победил на праймериз в штате Аляска

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз (первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд) Демократической партии в штате Аляска, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 00:25
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
168
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
2,9K
Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
7
Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
34
Общество

«Вектор» отобрал 60 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Центр вирусологии «Вектор» утвердил окончательный список из 60 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 09:06
252
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
2,2K
Общество

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики

МТВ онлайн 01:00
Здоровье

В Магадане зарегистрирован 5-й случай заражения коронавирусом

В Магаданской области зарегистрирован 5-й случай заболевания коронавирусной инфекцией, предварительный тест дал положительный результат.
Весьма 00:15
2
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
663
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК вчера в 08:26
835
Культура

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor вчера в 16:06
4
Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
46
Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
72
Шоу-бизнес

Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение

Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru 10 апреля в 11:15
135
Происшествия

«Пациентов возим из одной больницы в другую!»: фельдшер - о скоплении скорых у больниц Москвы и Подмосковья

Из Митино (район на северо-западе Москвы Ред.) повезли пациента в больницу в подмосковные Химки.
Комсомольская правда вчера в 09:48
9
Общество

Греция назвала дату начала туристического сезона

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
34
Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
72
Энергетика

Американские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США

Вашингтон, 12 апреля 2020, 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times.
REGNUM вчера в 22:11
8
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru вчера в 11:09
134
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

«Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы», — цитирует специалиста ТАСС.
Известия вчера в 01:39
Космос

Корабль «Союз МС-16» вышел на орбиту с новым экипажем МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на промежуточную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-16» с новым экипажем Международной космической станции (МКС).
Вечерняя Москва 09 апреля в 04:37
200
Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
4,1K
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
711
Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
878
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вход Господень в Иерусалим
Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное