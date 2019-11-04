Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной. Согласно преданию, в 1579 году после пожара в Казани девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Божью Матерь, которая указала ей, где находится икона.

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Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

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