Религия

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Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной. Согласно преданию, в 1579 году после пожара в Казани девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Божью Матерь, которая указала ей, где находится икона.
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Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня Казанской иконы Божией матери

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Московский Комсомолецвчера в 23:05

Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери

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