Религия
ИзвестияПравославные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной. Согласно преданию, в 1579 году после пожара в Казани девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Божью Матерь, которая указала ей, где находится икона.
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Бабья заступница: что нельзя делать в День Казанской Богоматери 4 ноября
Московский Комсомолецвчера в 23:05
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
Урал-пресс-информ01 ноября в 03:19
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