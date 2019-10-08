Религия
Экспресс газетаПравославные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечается один из главных православных праздников. 14 октября по новому стилю отмечается важный православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник берет свое начало еще в 910 году.
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Покров Пресвятой Богородицы 2019: традиции и обряды христианского праздника
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Именной православный праздник отметят в храме Покрова Пресвятой Богородицы
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В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
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ИИ сможет искать нарушения в работе мозга
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