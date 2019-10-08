Религия

Экспресс газетаЭкспресс газетаПравославные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня отмечается один из главных православных праздников. 14 октября по новому стилю отмечается важный православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник берет свое начало еще в 910 году.
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Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

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