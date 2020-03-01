Религия

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В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом. Согласно православным обычаям, нужно попросить прощения у родных и близких за все прегрешения и нанесенные обиды, пишет «Газета.ру».
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Прощеное воскресенье: Как нельзя просить прощения перед Великим постом

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«Не так легко ходить с обидой и непросто с ней жить…» Священнослужитель рассказал о Прощеном воскресенье

Mosaica.ru27 февраля в 21:29

У кого можно не просить прощения перед Великим постом

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Народный календарь. Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье, 1 марта

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На Кубани православные христиане 1 марта отметят Прощеное воскресенье

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Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия01:51
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1 марта православные христиане празднуют Прощеное воскресенье

КП - Беларусь02:00
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