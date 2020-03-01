Религия
ИзвестияПравославные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом. Согласно православным обычаям, нужно попросить прощения у родных и близких за все прегрешения и нанесенные обиды, пишет «Газета.ру».
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Комментарии
Политика
В Черногории на шествие в защиту церкви вышло 100 тысяч человек
Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Культура
Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube
Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье», появился 1 марта на YouTube.
Футбол
Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.
Футбол
Директор «Интера» опасается, что сезон Серии А не будет доигран
Директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может привести к ому, что чемпионат Италии не будет доигран.
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Общество
Японцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса
Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Теннис
Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько
Хоккей
Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье четырьмя матчами
Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» как «лучший режиссер»
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер».
Политика
Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Политика
Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Музыка
Воронежский мальчик заплакал на шоу «Голос. Дети»
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Политика
Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев
Авто