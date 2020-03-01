Религия

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В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом. Согласно православным обычаям, нужно попросить прощения у родных и близких за все прегрешения и нанесенные обиды, пишет «Газета.ру».
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1 марта православные христиане празднуют Прощеное воскресенье

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