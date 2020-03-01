В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом. Согласно православным обычаям, нужно попросить прощения у родных и близких за все прегрешения и нанесенные обиды, пишет «Газета.ру».

Происшествия С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

Политика Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.

Политика В США рассчитали последствия ядерного удара по России Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Единоборства Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169 В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.

Политика Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Хоккей Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье четырьмя матчами Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.

Политика Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.

Общество В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.

Общество В России с 1 марта вступил в силу ряд законов Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.