Религия
РИА НовостиПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: что непременно нужно сделать
Московский Комсомолецвчера в 22:12
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика
Вашингтон озвучил основные темы переговоров Трампа и Зеленского
Американский лидер намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 17:24
Футбол
Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Здоровье
В Ростовской области растёт число заболевших лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 20 сентября.
REGNUM вчера в 09:50
Политика
Киев продаст ракетный крейсер «Украина»
Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Происшествия
В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
РИА Новости 04:00
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 03:00
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Армия и оружие
Крупные учения морпехов прошли в Крыму
В рамках учений подразделения морской пехоты под прикрытием армейской авиации высадились на необорудованный участок побережья с большего десантного корабля, после боя заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.
ТАСС 05:07
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Авто
Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии
Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.
Tvoe-avto.com вчера в 11:00
Спорт
Миронова победила в кросс-спринте на летнем чемпионате России
Представительница Свердловской области победила в кросс-спринте на 4,5 километра. Ранее Миронова выиграла индивидуальную гонку.
Спорт-Экспресс 04:13
Культура
Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии
Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 19 сентября в 07:18
Футбол
Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»
ProstoProSport 01:18
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59