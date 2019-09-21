Религия

РИА НовостиРИА НовостиПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.
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Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Газета.Ru03:19

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

ТАССвчера в 17:27

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: что непременно нужно сделать

Московский Комсомолецвчера в 22:12

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

РИА Новости02:02

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, приметы

ФАНвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

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Политика

Вашингтон озвучил основные темы переговоров Трампа и Зеленского

Американский лидер намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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В Ростовской области растёт число заболевших лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 20 сентября.
REGNUM вчера в 09:50
Политика

Киев продаст ракетный крейсер «Украина»

Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Происшествия

В Рязанской области упал вертолетный беспилотник

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Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

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Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Экономика

Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
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Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 03:00
Армия и оружие

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Армия и оружие

Крупные учения морпехов прошли в Крыму

В рамках учений подразделения морской пехоты под прикрытием армейской авиации высадились на необорудованный участок побережья с большего десантного корабля, после боя заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.
ТАСС 05:07
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Политика

Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ

Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Авто

Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии

Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.
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Спорт

Миронова победила в кросс-спринте на летнем чемпионате России

Представительница Свердловской области победила в кросс-спринте на 4,5 километра. Ранее Миронова выиграла индивидуальную гонку.
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Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
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Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
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Павла Устинова освободили из СИЗО

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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

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На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение

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Общество

В российском детском саду торжественно открыли окна

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Футбол

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

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Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
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