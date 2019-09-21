Религия
РИА НовостиПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: что непременно нужно сделать
Московский Комсомолецвчера в 22:12
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Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
ТАСС вчера в 06:34
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Происшествия
В Рязанской области упал беспилотник
RT на русском 04:25
Единоборства
Президент UFC обозвал фаната из-за вопроса о зарплате бойцов
Президент UFC, Дана Уайт, резко отреагировал на вопрос фаната, заявившего о том, что организация платит бойцам меньше, чем они того заслуживают.
FightTime.ru 03:55
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Наука
OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки
В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
3DNews 19 сентября в 13:33
Происшествия
Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец 04:18
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Происшествия
Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Известия вчера в 10:27
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Футбол
«Уфа» обыграла «Спартак» на своем поле
МедиаКорСеть 00:45
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Общество
В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света»
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
РИА Новости 19 сентября в 19:56
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Политика
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
РИА Новости вчера в 21:25
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели Lada Granta
Российская компания завершила производство седанов Lada Granta Sport и Kalina Sport еще в 2018 году, однако руководство марки не исключало возвращение «заряженных» моделей.
32CARS.ru 18 сентября в 01:53
Политика
Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
RT на русском вчера в 11:56
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс вчера в 07:41
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.
Моллы.Ru вчера в 05:07
Происшествия
Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54