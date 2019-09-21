Религия

РИА НовостиРИА НовостиПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости.
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Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Газета.Ru03:19

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

РИА Новости02:02

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

ТАССвчера в 17:27

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

ТК Звезда00:33

Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, что можно и что нельзя, молитва, приметы

ФАНвчера в 12:57
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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