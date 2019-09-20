Религия
REGNUMПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября. Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ровно через девять месяцев после православного праздника Зачатия Богородицы. Согласно христианской традиции, Дева Мария родилась в Иерусалиме.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: что непременно нужно сделать
Московский Комсомолецвчера в 22:12
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
RT на русском вчера в 21:30
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Происшествия
Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
ТК Звезда 01:54
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
«Монако» объявил заявку на матч 6-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
Матч ТВ 00:42
Общество
Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку
Life.ru 18 сентября в 09:53
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Наука
Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться
Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom 19 сентября в 11:00
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru вчера в 05:30
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском 19 сентября в 07:42
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Политика
WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
ТАСС 00:43
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, который проходит во Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах, определились все пары 1/8 финала.
РИА Новости 19 сентября в 16:20
Футбол
Мамаев начал переговоры с московским «Динамо»
Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев договаривается об условиях сотрудничества со столичным «Динамо».
Известия вчера в 16:34
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Политика
Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию
Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.
Взгляд.ру вчера в 14:53
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27