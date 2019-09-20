Религия

REGNUMREGNUMПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября. Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ровно через девять месяцев после православного праздника Зачатия Богородицы. Согласно христианской традиции, Дева Мария родилась в Иерусалиме.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

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