Религия
REGNUMПравославные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября. Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ровно через девять месяцев после православного праздника Зачатия Богородицы. Согласно христианской традиции, Дева Мария родилась в Иерусалиме.
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Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Телеканал 360° 14:46
Гаджеты
Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google
Телеканал 360° вчера в 12:38
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости вчера в 06:43
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru вчера в 11:54
Кино
Том Уэллинг из «Тайн Смолвиля» вернется к роли Кларка Кента
Уэллинг снова предстанет в образе Кларка Кента в сериале «Кризис на бесконечных землях».
Политическая Экспертиза 19:49
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт вчера в 06:51
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 08:18
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Политика
Киев решил продать крейсер «Украина»
Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
Известия 17:50
Спорт
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт 15:23
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 18 сентября в 04:56
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты
Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra 12:21
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:51
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Авто
Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020
Японская автомобильная компания Nissan представила обновленный Murano 2020 модельного года.
7 новостей вчера в 15:10
Политика
В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости 15:01