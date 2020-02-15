Религия

Вести.RuВести.RuПравославные отмечают Сретение Господне

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.
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Православные христиане отмечают Сретение Господне

ТК Звезда01:26

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъвчера в 17:42

Патриарх Кирилл проведет литургию в Успенском соборе Кремля в честь Сретения

Вечерняя Москвавчера в 22:55

Православные христиане отмечают Сретение Господне

News.ruвчера в 20:14

Чего категорически нельзя делать 15 февраля, на Сретение Господне

Московский Комсомолецвчера в 21:29

«В Евангелии оставили шифр»: тайна происхождения Христа

РИА Новости00:00

Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

ТАССвчера в 04:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
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Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России

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Газета.Ru вчера в 14:54
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В театральном закулисье все чаще говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности художественного руководителя театра Сатиры.
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Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия вчера в 20:51
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В Санкт-Петербурге горит производственное здание

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Вести.Ru вчера в 21:31
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ТАСС вчера в 21:37
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Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

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URA.Ru вчера в 12:43
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Lenta.ru вчера в 20:46
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ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия вчера в 03:11
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В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
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В Китае вновь резко возросло число заболевших коронавирусом

В Китае за последние сутки врачи зафиксировали резкий рост числа пациентов, у которых подтверждён диагноз - коронавирус COVID-19, передает ОТР.
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Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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Авто

Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев

В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
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«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Газета.Ru вчера в 16:35
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
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Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

Коммерсантъ вчера в 13:44
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Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,41 копейки - до 68,7843 рубля, курс доллара уменьшился на 90,2 копейки, до 63,047 рубля, следует из данных Банка России.
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Сретение Господне
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