Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.

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Политика США повысят пошлины на самолеты из ЕС "США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.

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