Религия
Вести.RuПравославные отмечают Сретение Господне
Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.
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Патриарх Кирилл проведет литургию в Успенском соборе Кремля в честь Сретения
Вечерняя Москвавчера в 22:55
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Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
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Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
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«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Происшествия
В Подмосковье налоговиков обвиняют по делу о неуплате налогов
Следствие установило, что в ходе выездной проверки в компании, торгующей бытовой техникой, сотрудники выявили схему уклонения от уплаты налогов.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
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Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
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Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
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США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
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Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот, заявил глава МИД Китая Ван И.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Происшествия
Задержана за взятку прокурор одного из районов Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии задержана прокурор Урупского района Елена Тверитнева.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Здоровье
Врачи назвали храп предвестником опасной болезни
Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Общество
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Происшествия
ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья
Армия и оружие
Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире
Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Происшествия
Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован
Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Экономика
ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей
ЦБ вновь установит бесплатные тарифы за переводы для банков, участвующих в Системе быстрых платежей, сообщила на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.