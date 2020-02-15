Религия

Вести.RuВести.RuПравославные отмечают Сретение Господне

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.
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Коммерсантъвчера в 17:42

Патриарх Кирилл проведет литургию в Успенском соборе Кремля в честь Сретения

Вечерняя Москвавчера в 22:55

Православные христиане отмечают Сретение Господне

News.ruвчера в 20:14

Чего категорически нельзя делать 15 февраля, на Сретение Господне

Московский Комсомолецвчера в 21:29

«В Евангелии оставили шифр»: тайна происхождения Христа

РИА Новости00:00

Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

ТАССвчера в 04:05

Православная молодёжь Зауралья готовится к Сретению

Новый мир13 февраля в 01:59
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания вчера в 10:11
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Происшествия

В Подмосковье налоговиков обвиняют по делу о неуплате налогов

Следствие установило, что в ходе выездной проверки в компании, торгующей бытовой техникой, сотрудники выявили схему уклонения от уплаты налогов.
Оka.fm вчера в 11:00
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
РИА Новости вчера в 16:43
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости вчера в 17:52
Политика

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот, заявил глава МИД Китая Ван И.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 07:55
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Газета.Ru вчера в 01:48
Происшествия

Задержана за взятку прокурор одного из районов Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержана прокурор Урупского района Елена Тверитнева.
REGNUM вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Здоровье

Врачи назвали храп предвестником опасной болезни

Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Независимый публицист 11 февраля в 19:58
Общество

ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса

Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
РИА Новости вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия вчера в 03:11
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Происшествия

Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован

Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Экономика

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

ЦБ вновь установит бесплатные тарифы за переводы для банков, участвующих в Системе быстрых платежей, сообщила на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.
РБК 13 февраля в 10:07
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН вчера в 10:32
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
REGNUM вчера в 09:20
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Lenta.ru вчера в 20:46
Армия и оружие

Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада

ГЛАС.RU вчера в 07:52
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
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Сретение Господне
Христианский праздник, отмечаемый в Исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.
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