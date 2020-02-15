Религия
Вести.RuПравославные отмечают Сретение Господне
Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.
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с чего всё началось
Накануне, 14 февраля, предстоятель Русской православной церкви провел Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, сообщает официальный сайт РПЦ.Вечерняя Москвавчера в 22:55
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Патриарх Кирилл проведет литургию в Успенском соборе Кремля в честь Сретения
Вечерняя Москвавчера в 22:55
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Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Армия и оружие
Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Общество
Жителям Уханя ограничили перемещение между микрорайонами
Уточняется, что власти решили ограничить перемещение местных жителей между микрорайонами.
Армия и оружие
Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой
Экономика
В России могут снизить выплаты по ипотеке
Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
Политика
Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»
Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Политика
День голосования по конституции станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
Здоровье
В Японии хотят попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии решило протестировать эффективность препаратов от СПИДа для лечения пациентов, зараженных новым коронавирусом, передает ТАСС.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Шоу-бизнес
Захарова раскритиковала деятельность Собчак
Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.