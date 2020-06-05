Религия
ИзвестияПравославные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
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Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
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Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день
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