Религия
ИзвестияПравославные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Родительская суббота в канун Троицы-2020: что можно и нельзя делать
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:32
Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
Vesiskitim.ruвчера в 06:46
Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день
Алтапресс02 июня в 19:46
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Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
Происшествия
Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате
Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия вчера в 19:48
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
В Краснодарском крае разрешат работу летних площадок ресторанов
Краснодар, 4 июня 2020, 13:44 — REGNUM Работа кафе и ресторанов, имеющих открытые летние площадки и веранды, будет разрешена при условии соблюдения ими требований Роспотребнадзора с 6 июня.
REGNUM 04 июня в 06:44
Общество
Пациентам больницы в Бурятии дали ведра и запретили ходить в туалет
Корреспонденты издания обратились с вопросом о содержании пациентов Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ в Минздрав Бурятии.
Цензуры.Нет вчера в 11:16
Религия
Карталинские верующие отмечают праздник Троицы
Карталинская новь 02:00
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости вчера в 22:03
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04 июня в 10:42
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Общество
Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.
RT на русском 02:27
Армия и оружие
В Читу прибыли военные для развертывания полевого госпиталя
Российская газета вчера в 22:48
Происшествия
В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин
Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.
REGNUM вчера в 02:28
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Транспорт
В России сотрудникам ГИБДД начнут помогать онлайн-тахографы
В России начали пилотный проект по внедрению онлайн-тахографов.
ФедералПресс 04 июня в 23:29
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Гаджеты
Представлены недорогие смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E
Компания Motorola сегодня представила в США свои новые бюджетные смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E. Они отличаются процессорами Snapdragon и низкой ценой.
Ридус вчера в 16:54
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
Энергетика
Польша повысила тариф на транзит российского газа
Польский регулятор добавил, что введение в действие тарифа на 2021 год увеличит средние платежи за услуги по транзиту газа на 16,5% относительно действующего на сегодня тарифа.
BFM.ru 01:30
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15