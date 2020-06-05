В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 716

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K

Происшествия В США полицейские в знак протеста ушли с работы Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. 72

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,1K

Общество В Краснодарском крае разрешат работу летних площадок ресторанов Краснодар, 4 июня 2020, 13:44 — REGNUM Работа кафе и ресторанов, имеющих открытые летние площадки и веранды, будет разрешена при условии соблюдения ими требований Роспотребнадзора с 6 июня. 99

Происшествия В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике. 7

Экономика Сбербанк может купить долю в Ozon Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники. 49

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 272

Общество В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 849

Общество СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.

Происшествия В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 26

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». 348

Гаджеты Представлены недорогие смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E Компания Motorola сегодня представила в США свои новые бюджетные смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E. Они отличаются процессорами Snapdragon и низкой ценой. 3

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,3K