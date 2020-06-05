Религия

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В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Православные христиане отмечают родительскую субботу 6 июня

Газета.Ru01:16

Православные отмечают родительскую субботу

Известиявчера в 21:42

Родительская суббота в канун Троицы-2020: что можно и нельзя делать

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Какие молитвы читать в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года

Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:32

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

РИА Новостивчера в 17:20

Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года

Vesiskitim.ruвчера в 06:46

Троицкая родительская суббота 2020: когда отмечают и что нельзя делать в этот день

Алтапресс02 июня в 19:46
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
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Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Общество

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
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Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия вчера в 19:48
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Общество

В Краснодарском крае разрешат работу летних площадок ресторанов

Краснодар, 4 июня 2020, 13:44 — REGNUM Работа кафе и ресторанов, имеющих открытые летние площадки и веранды, будет разрешена при условии соблюдения ими требований Роспотребнадзора с 6 июня.
REGNUM 04 июня в 06:44
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Общество

Пациентам больницы в Бурятии дали ведра и запретили ходить в туалет

Корреспонденты издания обратились с вопросом о содержании пациентов Республиканской клинической инфекционной больнице Улан-Удэ в Минздрав Бурятии.
Цензуры.Нет вчера в 11:16
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Религия

Карталинские верующие отмечают праздник Троицы

Карталинская новь 02:00
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости вчера в 22:03
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04 июня в 10:42
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
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Общество

СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу

Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Общество

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.
RT на русском 02:27
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Армия и оружие

В Читу прибыли военные для развертывания полевого госпиталя

Российская газета вчера в 22:48
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Происшествия

В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин

Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.
REGNUM вчера в 02:28
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Транспорт

В России сотрудникам ГИБДД начнут помогать онлайн-тахографы

В России начали пилотный проект по внедрению онлайн-тахографов.
ФедералПресс 04 июня в 23:29
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
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Происшествия

Пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета в США

Известия 00:59
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
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Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Политика

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Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
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Энергетика

Польша повысила тариф на транзит российского газа

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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Родительская суббота
В православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей. Канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.
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