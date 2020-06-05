Религия
ИзвестияПравославные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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Помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу можно, накормив бездомных в «Ангаре спасения»
Милосердие.ru03 июня в 05:46
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Космос
Вероятность обнаружения землеподобных планет стала выше
ИА Красная Весна 11:13
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом
Страны Группы двадцати (G20) договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
ТАСС 21:03
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Болсонару пригрозил ВОЗ выходом Бразилии из организации
Бразилиа, 6 июня 2020, 03:26 — REGNUM Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил бразильский президент Жаир Болсонару, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:26
Политика
Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия 23:10
Экономика
Коллекторы обнаружили незаконную схему покупок жилья в ипотеку
Увеличилось число нелегальных схем покупок квартир на вторичном рынке жилья.
Экономика сегодня 23:27
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости 22:03
Общество
В Находке разрешат прогулки и занятия спортом на улице малыми группами
Жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, сообщили в правительстве Приморского края.
RT на русском 21:45
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ 05:12
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
Пенсионный фонд России (ПФР) отметил резкий рост случаев недобросовестных и мошеннических действий в отношении пожилых граждан, которым навязывают платные услуги за «перерасчёт пенсий».
RT на русском 22:25
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Происшествия
В Приангарье загорелась нефтяная скважина
По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.
REGNUM 07:46
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
РИА Новости 05:16
Кино
Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru 22:23
Общество
Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК 23:21
Хоккей
Панарин: негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.
Vprognoze.ru 22:23
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
На Камчатке скончались 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом
Петропавловск-Камчатский, 4 июня 2020, 07:12 — REGNUM По состоянию на 4 июня на Камчатке скончались три пациента, у которых было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:12