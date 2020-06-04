Религия
ИзвестияПравославные отмечают родительскую субботу
Родительская суббота всегда предшествует одному из 12 главных церковных праздников Троице, который еще называют Пятидесятницей (он приходится на 50-й день после Пасхи). В это время все верующие молятся не только за умерших родственниках и близких, но и обо всех почивших православных христианах.
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Накануне Троицы: что категорически нельзя делать в поминальную субботу 6 июня
Московский Комсомолец10:06
Молитва на поминовение усопших на Троицкую родительскую субботу в 2020 году
Курьер. Среда. Бердск12:05
Помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу можно, накормив бездомных в «Ангаре спасения»
Милосердие.ru03 июня в 05:46
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Место разлива топлива в Норильске локализовано
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Никотин помог проникнуть метастазам в мозг мышей с раком легких
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Газета.Ru 02:52
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Goroday.ru 20:02
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Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 57 умерших.
Эхо Москвы 22:04
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
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В Калифорнии запретили обучать полицейских удушающим приемам
По словам Ньюсона, полицейских обучают удушающим приемам, ставящие под угрозу жизнь человека.
RuNews24.ru 21:09
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
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В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
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RuNews24.ru 14:04