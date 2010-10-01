Религия

Саратов 24Саратов 24Православные отмечают рождественский Сочельник

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Сегодня православные христиане отмечают рoждeствeнский сoчeльник.
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Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Взгляд.ру 02:12
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 02:56
Политика

Трамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»

Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.
РИА Новости вчера в 20:03
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Sports.ru 03:25
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
РИА Новости 03:22
Кино

Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Газета.Ru вчера в 22:20
Футбол

Вейналдум может покинуть «Ливерпуль» в конце сезона

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может сменить клубную прописку по завершении сезона-2019/2020, об этом информирует издание The Athletic.
Евро-футбол.ру 03:03
Энергетика

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 03:18
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Детройт» в матче НБА

В составе победителей трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (21 очко, 11 передач, 14 подборов), дабл-дабл оформил Энтони Дэвис (24 балла, 11 подборов).
РИА Новости 03:05
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Футбол

Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника "горожан" Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.
Soccer.ru 01:46
Происшествия

В Петербурге аннулировали дело о «нацистском шоу» фанатов «Зенита»

Инцидент произошел вечером 3 января. Примерно 20 человек устроили огненное шоу и якобы вспомнили лидера Нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Энергетика

Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель

Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
Российская газета 02:42
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Футбол

Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Газета.Ru 02:34
Авто

В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Автоновости дня вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Красная дорожка «Золотого глобуса» 2020: Марго Робби, Сальма Хайек, Крис Эванс и другие

Полный список победителей «Золотого глобуса» 2020 уже был озвучен, и пока организаторы премии продолжают пополнять свои страницы фотографиями призеров, мы продолжаем любоваться на самые яркие образы звезд на красной дорожке.
Popcornnews.ru 02:30
Гаджеты

Nokia снова возродит легендарный телефон

Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Lenta.ru 02:42
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Российская газета вчера в 16:20
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
Политика

Казахстан и США заключили соглашение об «открытом небе»

Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на основе «открытого неба».
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Культура

Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов

На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
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