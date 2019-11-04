Религия
НовостиВолгограда.ру4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому. Это мероприятие в городе-спутнике Волгограда 4 ноября уже стало традиционным.
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Бабья заступница: что нельзя делать в День Казанской Богоматери 4 ноября
Московский Комсомолецвчера в 23:05
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
Урал-пресс-информ01 ноября в 03:19
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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