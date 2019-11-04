Религия

НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.ру4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому. Это мероприятие в городе-спутнике Волгограда 4 ноября уже стало традиционным.
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