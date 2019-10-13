Религия
ФомаПравославные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают чудесное явление Божией Матери в Константинополе и Ее спасение этого города в 910 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Покров Пресвятой Богородицы 2019: традиции и обряды христианского праздника
Телеканал 360°вчера в 14:13
Именной православный праздник отметят в храме Покрова Пресвятой Богородицы
Орехово-Борисово Южное11 октября в 08:46
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Культура
Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
Футбол
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Жоржиньо здорово отыграл на клубном уровне и за сборную Италии. Что касается его возможного возвращения в Серии А, то всё возможно.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Политика
Путин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией.
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
Футбол
Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на триллион рублей
Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей.
Экономика
В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку
Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Политика
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.