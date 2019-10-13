Религия

ФомаФомаПравославные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают чудесное явление Божией Матери в Константинополе и Ее спасение этого города в 910 году.
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Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

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14 октября православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

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