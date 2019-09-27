Религия
REGNUMПравославные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября. Согласно христианской традиции, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста Господня.
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Что отмечают на Воздвижение Креста Господня? История и традиции праздника - Этот день считается постным
Телеканал 360°25 сентября в 17:01
Воздвижение Креста Господня 2019: когда отмечают, история, приметы, чего нельзя делать
ФАН25 сентября в 10:57
27 сентября — Воздвижение Креста Господня: традиции, приметы, что можно и нельзя делать
ИА ЯСИА25 сентября в 02:39
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
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Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ
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