Религия

REGNUMREGNUMПравославные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября. Согласно христианской традиции, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста Господня.
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27 сентября православные празднуют Воздвижение. Что нужно знать в этот день?

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Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с Воздвижением Креста Господня

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Воздвижение Креста Господня
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