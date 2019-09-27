Религия
REGNUMПравославные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября. Согласно христианской традиции, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста Господня.
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Что отмечают на Воздвижение Креста Господня? История и традиции праздника - Этот день считается постным
Телеканал 360°25 сентября в 17:01
Воздвижение Креста Господня 2019: когда отмечают, история, приметы, чего нельзя делать
ФАН25 сентября в 10:57
27 сентября — Воздвижение Креста Господня: традиции, приметы, что можно и нельзя делать
ИА ЯСИА25 сентября в 02:39
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
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Доходы миланского клуба за сезон-2018/19 составили 415 млн евро, что на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.
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Известный инсайдер Судханшу Амбхоре рассказал об отличии европейской версии Honor 9X Pro от китайской.
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Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
Конфликт между двумя женщинами произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды.
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Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
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ТАСС вчера в 21:00
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Дубль Белотти принес «Торино» волевую победу над «Миланом»
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Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
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Новосибирская прокуратура запретила правило о «звонке для учителя»
Специалисты ведомства установили, что в девяти случаях во внутреннем распорядке школьников содержалось положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя» и учащийся может покинуть класс, только когда педагог разрешит.
RuNews24.ru вчера в 19:10
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
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В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
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Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Энергетика
Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана
Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.
РИА Новости 01:13
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» станет ключевым в осенней части сезона РПЛ.
Матч ТВ 01:53
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Футбол
Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас»
Советский спорт вчера в 13:36
Кино
Критики назвали минусы фильма «Гемини» с Уиллом Смитом
Многие критики холодно отозвались о фильме «Гемини» с Уиллом Смитом, в котором актер сыграл «старую» и «молодую» версии главного героя.
REGNUM 02:38
Единоборства
Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дейк заявил о желании провести борцовский поединок с действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Sportbox.RU вчера в 22:32
Общество
Глава комитета по строительству мэрии Екатеринбурга уходит в отставку
По данным Znak.com, Сметанин говорит, что решил уйти в отставку, так как устал и считает нагрузки на этом посту колоссальными .
Znak.com 01:44
Финансы
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».
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В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05