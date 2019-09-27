Религия
REGNUMПравославные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября. Согласно христианской традиции, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, где был распят Иисус, произошло обретение Креста Господня.
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Воздвижение Креста Господня 2019: когда отмечают, история, приметы, чего нельзя делать
ФАН25 сентября в 10:57
Что отмечают на Воздвижение Креста Господня? История и традиции праздника - Этот день считается постным
Телеканал 360°25 сентября в 17:01
27 сентября — Воздвижение Креста Господня: традиции, приметы, что можно и нельзя делать
ИА ЯСИА25 сентября в 02:39
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Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02
Общество
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. По прогнозам ученых, геомагнитный удар начнется 27-го сентября и продлится три дня.
Tkgorod.ru 00:02
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости вчера в 15:15
Здоровье
В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо
Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
Ридус 24 сентября в 09:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 25 сентября в 02:31
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 25 сентября в 08:03
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews вчера в 16:11
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Авто
Презентовали новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Компания Honda официально презентовала новый среднеразмерный кроссовер Breeze, который, по сути, представляет собой аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Новые автомобили 24 сентября в 21:41
Политика
Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.
РБК 00:11
Происшествия
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Российская газета вчера в 20:45
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС выйдет на рынок анимации
Национальная медиа группа (НМГ), среди активов которой «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и СТС, впервые станет инвестором анимационного проекта, рассказал РБК представитель «НМГ Студии».
РБК 00:01
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ
Отец хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить. Судя по всему, ролик снимала Курникова – за кадром слышен ее голос.
Дни.ру вчера в 03:34
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Происшествия
В центре Владивостока неизвестный пырнул ножом девушку на улице
По предварительной информации, в районе Морского вокзала неизвестный мужчина в сером капюшоне нанес девушке, спокойно идущей по улице, три удара в спину, после чего скрылся.
PrimaMedia.ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители в течение недели 20 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ.
Телеканал 360° вчера в 19:26
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Армия и оружие
Япония назвала приоритеты укрепления обороны
В Белой книге значится, что Китай и Россия могут работать над укреплением своих возможностей по созданию препятствий для использованию космического пространства США и их союзниками.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Происшествия
На Волге загорелся груженый железом сухогруз
РБК вчера в 23:35
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
Газета.Ru вчера в 20:46
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Общественное телевидение России вчера в 22:09