Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. Данное церковное торжество отмечают на 40-й день после Пасхи, которая в этом году пришлась на 19 апреля.

Происшествия В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку "В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.

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Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.

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Авто Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России на 50% в июне Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на территории России могут снизиться вдвое в течение июня по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, считает глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев. 23

Политика Российские пограничники отмечают профессиональный праздник Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.

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Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.

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Игры Режиссёр Scorn объяснил выбор в пользу Xbox Series X — всё дело в мощности Режиссёр Scorn Любомир Пеклар (Ljubomir Peklar) в интервью изданию GamingBolt объяснил, почему в качестве одной из двух целевых платформ для своей игры разработчики выбрали именно Xbox Series X.

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