Религия
Газета.RuПравославные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа
В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа. Этот праздник отмечается через 40 дней после Пасхи, он посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа. Также православные в этот день традиционно поминают умерших родителей и предков.
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Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Кино
Кристофер Нолан разбил настоящий Boeing 747 на съемках «Довода»
Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747.
Kinonews.ru вчера в 16:37
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Общество
Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Телеканал 360° 06:18
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Автоспорт
Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году
Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.
Матч ТВ 04:40
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился второй сын
Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 08:34
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Общество
Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
Известия 02:25
Политика
Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision вчера в 04:51
Общество
В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»
Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
Афанасий-бизнес 06:13
Политика
Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ
"С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ.
ТАСС 06:13
Кино
Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо
Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Российская газета 06:00
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Происшествия
В Челябинской области на семью депутатов завели уголовное дело
Следственный комитет завел на Валихана и Каиржана Тургумбаевых дело по статье о создании картеля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:26
Здоровье
Беременную женщину с коронавирусом футболили, чуть не доведя до смерти
Обратить особое внимание на систему наблюдения беременных поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.
Московский Комсомолец Псков 05:35
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Путешествия
Болгария объявила о приеме туристов без ограничений
Популярный у российских туристов курорт заявил о готовности принимать зарубежных гостей без коронавирусных ограничений.
АБН 05:28
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли
Глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в городе с 1 июня откроются 47,3 тыс. предприятий розничной торговли и 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.
RT на русском 05:52
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40