В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа. Этот праздник отмечается через 40 дней после Пасхи, он посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа. Также православные в этот день традиционно поминают умерших родителей и предков.

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Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.

Кино Кристофер Нолан разбил настоящий Boeing 747 на съемках «Довода» Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747.

Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".

Политика В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.

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Автоспорт Гран-при Нидерландов не состоится в 2020 году Организаторы Гран-при Нидерландов официально сообщили об отмене гонки в 2020 году.

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился второй сын Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru. 290

Футбол У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.

Общество Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.

Политика Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Общество В Твери закрывается гипермаркет «Карусель» Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.

Политика Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ "С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ.

Кино Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

Происшествия Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Путешествия Болгария объявила о приеме туристов без ограничений Популярный у российских туристов курорт заявил о готовности принимать зарубежных гостей без коронавирусных ограничений.

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Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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