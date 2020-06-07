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Газета.RuПравославные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости". Данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. Он посвящен схождению Святого Духа на учеников Христа.
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Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США
Ранее, 5 июня, президент США Дональд Трамп приказал сократить численность военного контингента в ФРГ на 9,5 тыс. человек.
РБК вчера в 22:34
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Культура
Галустян в золотом боди снялся в новом клипе
Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
Специалист из института Северной Дакоты Пабло де Леон сдела сравнение скафандров SpaceX с российским аналогом "Сокол" и сообщил, почему американское обмундирование не подойдет для полетов на ракете "Союз".
Evo-rus.com вчера в 10:42
Политика
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Гинеколог Абаева назвала лучшее время для рождения первого ребенка
Первая беременность и роды у женщины проходят лучше в раннем репродуктивном возрасте, объяснила врач-гениколог Юлиана Абаева.
iReactor 09:03
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Известия 08:23
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 05 июня в 07:42
Армия и оружие
Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии
Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Общество
Самарцам не вернут деньги за отмененные концерты
Учреждениям культуры разрешили не возвращать зрителям средства за проданные билеты на мероприятия, которые отменили из-за эпидемии коронавируса в течение полугода после отмены карантина.
ГТРК Самара 06:47
Футбол
У Неймара украли паспортные данные
У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара украли паспортные данные, сообщает UOL.
Газета.Ru 06:20
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
Баллак: Вернер подходит «Челси»
Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе в «Челси» нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Чемпионат 07:18
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Кино
Режиссеру «Фантастической четверки» не дали сделать Сью Сторм чернокожей
Режиссер экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Джошуа Транк хотел доверить роль Сью Сторм чернокожей актрисе, однако студия 20th Century Fox не позволила ему это сделать.
Kinonews.ru 04:43
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 04 июня в 09:31
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41